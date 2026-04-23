(ANSA) - ROMA, 23 APR - La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia "si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l'umanità da parte della Corte penale internazionale". Lo annunciano la presidente Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi: anche Russia e Israele saranno esclusi dalla competizione per i Leoni d'Oro e d'Argento. "In questa edizione della Biennale desideriamo dichiarare l'intenzione di esprimere il nostro impegno per la difesa dei diritti umani nello spirito del progetto curatoriale di Koyo Kouoh" spiega la Giuria. (ANSA).