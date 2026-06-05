(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Vasco Rossi comincia a svelare i programmi per la prossimo anno. Sul suo profilo Instagram, ha rivelato che "sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il 'Giubileo di Vasco'. La Capitale sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni". Tra gli appuntamenti in programma, si legge nel post, "ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone", come aveva già annunciato nei giorni scorsi. "Una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. II gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco". Per date e dettagli bisognerà attendere i prossimi annunci. (ANSA).