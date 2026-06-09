(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno, con le sigle sindacali che prendono binari diversi. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta, con uno stop di 23 ore: dalle 3:00 di giovedì 11 giugno alle 2:00 di venerdì 12. Lo sciopero è "a sostegno della piattaforma per un Ccnl che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute, salario e contro il buco nero delle gare", affermano Cub Trasporti e Sgb. Nel pomeriggio il viceministro, Edoardo Rixi, ha incontrato al ministero Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa e Fast. Dopo circa due ore di confronto i confederali decidevano di sospendere il proprio lo sciopero legato ai servizi Intercity. (ANSA).