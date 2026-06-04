(ANSA) - TERNI, 04 GIU - Trent'anni di reclusione, ventidue per omicidio volontario e otto per vilipendio e occultamento di cadavere, è la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Terni a Dmytro Shuryn, il trentatreenne di nazionalità ucraina accusato dell'omicidio del bengalese Bala Sagor, 21 anni, per tutti Obi, avvenuto nel settembre del 2025 a Spoleto. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi e non hanno riconosciuto le attenuanti generiche. Nella precedente udienza l'accusa, rappresentata dal pm Roberta Del Giudice e dal procuratore della Repubblica di Spoleto, Claudio Cicchella, aveva chiesto l'ergastolo per Shuryn. Il quale doveva rispondere di avere ucciso il 21enne con una coltellata nella cantina della sua abitazione. Poi - da qui le accuse di vilipendio e occultamento di cadavere - aveva sezionato e nascosto in più luoghi la salma del giovane, con l'obiettivo - secondo gli inquirenti - di cancellare le prove di quanto compiuto. L'omicidio era maturato al culmine di una lite legata al prestito di una piccola somma di denaro da parte di Obi al 33enne per motivi di gioco. Shuryn era stato poi arrestato dai carabinieri nel contesto dell'indagine coordinata dalla procura spoletina. Secondo l'avvocata Donatella Panzarola, difensore del cuoco 33enne, "la Corte ha correttamente escluso l'aggravante dei futili motivi, ritenendo non ci fossero i presupposti per l'ergastolo". "Ora - ha aggiunto - leggeremo attentamente le motivazioni. Il mio assistito ovviamente non gioisce, riconosce la propria responsabilità e vuole pagare la sua pena". L'avvocata Paola Picchioni, legale delle parti civili, i genitori, le sorelle e la nonna di Bala Sagor a cui sono state riconosciute provvisionali per complessivi 390 mila euro, ha ricordato di "essersi associata alla richiesta di ergastolo formulata dal pubblico ministero, anche a fronte dell'efferatezza di quanto compiuto". (ANSA).