(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - Un giovane di 20 anni è stato ferito nelle prime ore della giornata di oggi, alle 5,10 circa a colpi d'arma da fuoco ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Il fatto è accaduto in via Carlo Miranda a Napoli, nei pressi di un bar. La vittima si chiamava Fabio Ascione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è deceduto. (ANSA).