(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sull'oro della Banca d'Italia c'è stata una "grande polemica, grandi discussioni rispetto a un principio che noi riteniamo essere elementare: che l'oro che è posto a garanzia a della moneta appartiene di fatto al popolo italiano, naturalmente gestito dalla banca centrale". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con Atreju. "Credo che con con questa definizione che introduciamo, stabiliamo un principio importante. Qualcuno dirà non ha alcun effetto, invece ha un effetto simbolico fondamentale che era giusto definire", ha detto Giorgetti, confermando che l'emendamento sia in arrivo: "Credo già domani possa essere formalizzato". (ANSA).