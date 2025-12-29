(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prima di entrare nell'Aula della Camera per l'esame della manovra, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della richiesta della Lega, attraverso un ordine del giorno, di sospendere l'aumento dell'età pensionabile previsto dalla manovra. Il ministro ha comunque voluto chiarire: "una cosa forse non si è capita, noi siamo intervenuti per ridurre l'aumento, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027. L'abbiamo ridotto, abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo". Più in generale, sull'odg, Giorgetti si è detto "favorevole chiaramente, come ogni ordine del giorno che si rispetti". (ANSA).