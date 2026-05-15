(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "Per quanto riguarda l'Italia, stiamo attraversando una fase molto complessa. Il contesto globale è difficile, le condizioni finanziarie sono più restrittive e i flussi commerciali stanno rallentando. Ciononostante, l'economia italiana si è dimostrata resiliente e sufficientemente solida da affrontare l'attuale incertezza". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo da remoto a Investopia Milan 2026. "In questo contesto, la responsabilità fiscale e un approccio prudente alle finanze pubbliche rimangono i pilastri centrali della strategia economica italiana. Sono essenziali per preservare la fiducia del mercato, la credibilità e la stabilità, e per poter rispondere efficacemente agli shock esterni" aggiunge Giorgetti. "Questa traiettoria - conclude il ministro - è stata riconosciuta positivamente dai mercati finanziari; e tale riconoscimento è importante perché rafforza la posizione dell'Italia come partner affidabile e prevedibile. Conferma inoltre la solidità della base industriale italiana e dell'economia orientata all'esportazione, che continuano a rappresentare una risorse chiave in un contesto globale altamente competitivo". (ANSA).