(ANSA) - ROMA, 03 APR - Sull'ipotesi di sforamento del limite del 3% del deficit a causa della crisi energetica seguita alla guerra in Iran "credo che si faccia riferimento alla volontà di chiedere o non chiedere la clausola di deroga prevista dal nuovo regolamento europeo di governance economica. E' chiaro che la rilfessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile. Ho espresso questa mia valutazione già all'inizio del conflitto, l'ho ribadita all'Eurogruppo a inizio settimana. Lo farò in qualsiasi consenso internazionale a cui parteciperò, perché questa è la realtà". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm. (ANSA).