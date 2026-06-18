(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Agli utili del sistema bancario negli ultimi 3 anni hanno contribuito sia tassi di interesse più remunerativi sia - permettetemi di sottolinearlo - l'andamento dello spread sovrano. La riduzione di circa 190 punti base - verificatasi durante il mandato dell'Esecutivo in carica - ha ridotto i costi di raccolta e prodotto un beneficio diretto nell'incremento del margine di interesse. In sintesi, grazie all'azione di miglioramento della finanza pubblica, le banche hanno raccolto denaro a un costo minore e incrementato i profitti nell'intermediazione creditizia". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alla commissione di inchiesta sul sistema bancario. "Un'ulteriore conferma del canale positivo di trasmissione tra riduzione del rischio sovrano e del rischio bancario viene dai giudizi delle agenzie di rating. Il confronto dei rating dei principali istituti bancari nel 2022 ad oggi - ha spiegato - evidenzia un miglioramento generalizzato e in alcuni casi addirittura un doppio upgrade, rendendo questi 3 anni e mezzo una delle fasi di più intenso miglioramento del sistema bancario nazionale. Si tratta di una evidenza che rende chiaro il razionale degli interventi di politica fiscale in ambito bancario delle ultime leggi di bilancio". (ANSA).