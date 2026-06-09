(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Non siamo destinati al fallimento, ma il risultato dipenderà dalla capacità di passare da un'Europa che gestisce l'emergenza a un'Europa in grado di governare il cambiamento, per trasformare le crisi in opportunità e ridefinire così il nostro futuro". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando alla Scuola di Polizia economico-finanziaria della Gdf. "Sono sfide complesse quelle che attendono l'Europa, troppo complesse per essere affrontate con vecchi schemi ideologici e con le regole non più attuali che vanno evidentemente ridiscusse per renderle maggiormente aderenti ai nostri tempi", ha aggiunto. (ANSA).