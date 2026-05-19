(ANSA) - PARIGI, 19 MAG - "Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al termine del G7 Finanze a Parigi, rispondendo ai giornalisti sui colloqui a margine della riunione per far avanzare la richiesta dell'Italia all'Ue di allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. "Stiamo lavorando, è una cosa complessa, credo che non ci siano pregiudizi, c'è la consapevolezza della situazione eccezionale, dopo di che ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte". (ANSA).