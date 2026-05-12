(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "I fondamentali ci dicono che l'economia italiana si conferma solida in un contesto incerto". Lo afferma il ministro dell'economia Gianarlo Giorgetti in un videomessaggio all'assemblea annuale di Assilea dove ha citato i dati del comparto che indicano, per i leasing strumentali, una prudenza delle aziende ad investire nell'attuale situazione a fronte di buoni andamenti per i leasinh immobiliari e auto. "Oggi non serve esercitarsi su continue previsioni ma essere pronti a contrastare un eventuale peggioramento del quadro o agganciare, speriamo, un trend di ripresa" ha rilevato Giorgetti. Il ministro ha ribadito la necessità di spendere con efficacia le risorse pubbliche disponibili portando ad esempio le misure sull'iperammortamento. (ANSA).