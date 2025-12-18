(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Ogni "deliberazione sulla quota residua del Mef in Mps, pari al 4,86%" "non sarà adottata in una logica di mera cassa ma strategica" vista "la rilevanza del risparmio per la tutela della sicurezza economica nazionale. Resta inteso che il Mef, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo, non presenterà comunque alcuna lista in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione". Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nell'informativa alla Camera sulla vicenda Mps Mediobanca. La decisione di Mps dell'opas su Mediobanca "é stata presa dai manager della banca senese "in maniera autonoma e noi, come azionisti, abbiamo preso atto". Il ministero "Non ha esercitato alcuna ingerenza o pressione" nelle "diverse interlocuzioni" con "diversi esponenti del sistema creditizio". (ANSA).