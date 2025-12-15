(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Questo pomeriggio arriva" un nuovo emendamento del governo per le imprese. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine dell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato. "Abbiamo avuto domande significative oltre le previsioni sulla Zes e Transizione 5.0 che riteniamo di dover almeno ragionevolmente coprire", ha spiegato. "Sulla Bce siamo a posto. Nella riformulazione che ho presentato a nome del governo, riteniamo che la questione si possa considerare chiusa", ha aggiunto Giorgetti al termine dell'ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato riferendosi al parere della Bce sull'oro di Bankitalia. (ANSA).