- NICOSIA, 22 MAG - L'Italia insiste sulla richiesta di flessibilità all'Ue. "La nostra proposta è di interpretare gli spazi concessi per la difesa in termini di sicurezza nazionale", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Nicosia. La proposta è "razionale e di buon senso", anche se i tempi di valutazione "non sono immediati": potrebbe servire "qualche giorno, magari qualche settimana". "Uno dei miei mantra è che la sicurezza economica è sicurezza nazionale. Riteniamo che quello che sta accadendo in Medio Oriente sia paragonabile, in termini economici e di conseguenze, a quanto accaduto con l'aggressione della Russia all'Ucraina".