- ROMA, 27 MAG - "Lo sappiamo che il debito è alto, non mi sembra una novità. Quando finiremo di pagare le rate" (del superbonus, ndr.) "del passato, come voi sapete, naturalmente riscende. Questo è il motivo per cui siamo così attenti nella gestione della finanza pubblica". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, arrivando ad un convegno della Lega, ha risposto a chi gli chiedeva dell'allarme del Fmi sul debito troppo alto. Sulla bocciatura del taglio delle accise, il ministro ha risposto: "Leggetela tutta, ieri abbiamo fatto l'incontro ed è andato tutto bene".