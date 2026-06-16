(ANSA) - TOKYO, 16 GIU - La Banca del Giappone (Boj) aumenta i tassi di riferimento di un quarto di punto, all'1%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dal 1995 e segnando un nuovo passo nel processo di normalizzazione della politica monetaria avviato dall'istituto centrale nipponico. La decisione - ampiamente attesa dai mercati e anticipata da una serie di segnali lanciati nelle scorse settimane - è stata adottata da otto dei nove membri del consiglio direttivo. Il governatore Kazuo Ueda, ricoverato in ospedale per il trattamento di una cisti epatica infetta, non ha partecipato al voto. (ANSA).