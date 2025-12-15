(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "L'Italia è un'ancora di stabilità in Europa". Lo afferma la direttrice dell'Fmi Kristalina Georgieva in un'intervista al Tg1. "Negli ultimi due anni ha raggiunto risultati che vanno oltre le previsioni, soprattutto nella riduzione del deficit". Ora i mercati guardano all'Italia in modo diverso e state cos' pagando meno interessi sul debito,. L'Fmi ha definito l'economia italiana resiliente perchè "in un'epoca di grandi cambiamenti, continua ad ottenere buoni risultati. Ma ora deve crescere di più, deve investire sulla formazione, sul lavoro", per dare di più possibilità ai giovani. "Quindi: brava Italia, ma pedalare!" afferma in italiano. (ANSA).