(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Scontro la notte scorsa tra un gruppo di una ventina di persone con il volto coperto da caschi e passamontagna, armati di spranghe, e una trentina di ragazzi, tutti minori stranieri non accompagnati ospiti di un centro di accoglienza a Genova Quinto. Nella rissa uno dei ragazzini stranieri è rimasto ferito alla testa ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Quando sono arrivati i carabinieri con la polizia e la Gdf oltre alla polizia locale, il gruppo di persone con il volto coperto è scappato. Tra i ragazzi stranieri, invece, quattro sono stati fermati e denunciati, due erano minorenni, due avevano compiuto 18 anni. Le indagini sono in corso: non è escluso che il gruppo di persone travisate, probabilmente giovani adulti, sia lo stesso che ha preso a sprangate, qualche giorno fa, un minorenne non accompagnato nella zona di San Fruttuoso. (ANSA).