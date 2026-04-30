(ANSA) - WASHINGTON, 30 APR - Il Capo dello Stato Maggiore congiunto americano, il generale Dan Caine, ha detto al Senato che il presidente russo Vladimir Putin sta sostenendo lo sforzo bellico dell'Iran, rifiutandosi di fornire dettagli per la "natura pubblica" dell'audizione. "C'è assolutamente un'attività in corso", ha precisato. Il presidente della Commissione per i Servizi armati, il senatore repubblicano Roger Wicker, si è detto d'accordo con la posizione di Caine: "Non c'è dubbio che la Russia di Vladimir Putin stia intraprendendo azioni serie per minare i nostri sforzi volti al successo in Iran". (ANSA).