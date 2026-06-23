(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Sequestrate dalla Guardia di finanza in 17 mesi disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato, riferito al periodo dal primo gennaio 2025 allo scorso 31 maggio, è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza reso noto in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Scoperti nei 17 mesi 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. Denunciate 20.429 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. Accertate anche frodi ai danni del bilancio nazionale e dell'Ue superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. (ANSA).