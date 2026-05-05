(ANSA) - MILANO, 05 MAG - C'è attesa a Milano, per la convocazione per stamani in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco (Pavia). All'esterno della caserma 'Montebello' dei Carabinieri, in via Vincenzo Monti, giornalisti, cameramen e fotografi attendono l'arrivo delle sorelle, più volte sfiorate - ma mai indagate - dal nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Chara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi. Ad uccidere Chiara Poggi, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, l'allora fidanzato della giovane che sta finendo di espiare 16 anni di carcere ed è attualmente in semilibertà, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima, Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia dove è stato convocato anche Andrea Sempio. Due fasi istruttorie, quella di oggi e di domani, che preludono probabilmente alla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Il movente ipotizzato sarebbe un rifiuto ad un approccio a cui Sempio - sempre in ipotesi - avrebbe reagito infierendo sulla giovane con un oggetto contundente con almeno 12 colpi al volto e alla testa. All'epoca dei fatti Paola e Stefania Cappa avevano 23 anni e vivevano nello stesso contesto della famiglia Poggi. Le loro deposizioni dovrebbero servire per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto e per capire, come aveva indicato Paola nel 2007 parlando di "pista passionale", se fosse stata bersaglio di avances rifiutate. (ANSA).