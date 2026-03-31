(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Con riferimento alla proclamazione, da parte dell'associazione Trasportounito, di un fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci dal 20 al 25 aprile 2026, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha invitato il soggetto collettivo a revocare il fermo o a riformulare l'azione collettiva, in conformità alla legge 146 del 1990 ed alla disciplina di settore. L'Autorità - si legge in una nota - ha motivato l'indicazione immediata per violazione della regola del preavviso minimo e mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento al fermo precedentemente proclamato dal Comitato Trasporto Siciliano, per il periodo 14-18 aprile 2026. (ANSA).