(ANSA) - EVIAN, 16 GIU - I leader del G7, in una dichiarazione congiunta, hanno chiesto "una risposta forte e coordinata per affrontare i rischi per la sicurezza sanitaria derivanti dal ritorno dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Uganda". Anche i Paesi partner del G7 - Egitto, India, Kenya e Repubblica di Corea - sostengono questo appello all'azione. Il G7 si dice "determinato a collaborare con i nostri Paesi partner per superare queste difficoltà. In linea con il nostro approccio basato su partenariati reciprocamente vantaggiosi, il nostro primo obiettivo deve essere quello di prevenire un'ulteriore diffusione della malattia - continua la dichiarazione - sia nella zona colpita dell'est della RDC sia nei Paesi vicini e in altre regioni del mondo". "Contenere e porre fine all'epidemia richiederà un efficace tracciamento dei contatti, misure di prevenzione e controllo delle infezioni, procedure di quarantena e isolamento, test di laboratorio, preparazione transfrontaliera, sorveglianza delle frontiere e mobilitazione delle comunità. Per mitigare l'impatto dell'epidemia, dobbiamo garantire che il virus rimanga confinato in un'area il più limitata possibile, dove sia possibile concentrare le risorse mediche e umanitarie. Siamo determinati a fornire e mobilitare risorse a sostegno di una risposta globale coordinata, al fine di facilitare lo sviluppo e la distribuzione efficace di vaccini, strumenti diagnostici e trattamenti specializzati per combattere questa epidemia nei prossimi mesi". La dichiarazione conclude sottolineando che "gli Stati Uniti organizzeranno una riunione dei ministri degli Esteri del G20 per discutere il proseguimento dell'azione collettiva e garantire un sostegno finanziario più ampio a una risposta globale efficace e coordinata a questa emergenza sanitaria pubblica". (ANSA).