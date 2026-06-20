(ANSA) - FOGGIA, 20 GIU - Due persone sono finite in carcere ed altre due agli arresti domiciliari in un'operazione della polizia che ha dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della procura per plurimi episodi di furti d'auto e ricettazione. Le indagini, condotte dal commissariato di San Severo, hanno consentito di ricostruire una serie di furti di autovetture commessi in Puglia, Molise e Abruzzo. Alcuni dei veicoli sottratti - ha accertato l'inchiesta - sarebbero stati successivamente ceduti ad altri soggetti, destinatari della misura cautelare, che li avrebbero utilizzati per commettere ulteriori reati. Da quanto emerso, gli indagati si sarebbero avvalsi prevalentemente di applicazioni di messaggistica criptata per comunicare, ricorrendo solo raramente ai canali telefonici tradizionali, nel tentativo di eludere le attività investigative. Nel corso delle indagini, accanto all'impiego di tecnologie avanzate, è risultato determinante anche il ricorso ai metodi investigativi tradizionali, quali servizi di osservazione, pedinamento e controllo del territorio, oltre ad attività tecniche audio-video, che hanno consentito di documentare in modo dettagliato, e talvolta in diretta, la commissione dei furti di auto. (ANSA).