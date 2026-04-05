(ANSA) - ROMA, 05 APR - Un funzionario della sicurezza iraniana ha affermato che Teheran sta procedendo nella guerra in corso secondo i suoi piani e la sua "lista di obiettivi specifici", avvertendo di una "grande sorpresa" in serbo per Stati Uniti e Israele. In una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa Fars, e ripresa da Al-Jazeera, il funzionario ha affermato che la "lista di obiettivi" degli Stati Uniti è "imprecisa" e ha liquidato le minacce di Trump di colpire i ponti come "ridicole", sostenendo che si tratta di una risposta al "fallimento delle operazioni militari americane", compreso l'abbattimento dei suoi aerei da guerra. "Abbiamo una grande sorpresa per l'America e il regime. Ci vorrà solo poco tempo", ha avvertito il funzionario. "Il loro comportamento nell'Iran meridionale potrebbe anche spostare la tempistica degli eventi a nostro favore". Il funzionario ha aggiunto: "Abbiamo imparato bene nella guerra asimmetrica come logorare il nemico. L'America ha fallito nella sua strategia di attacco pulito, rapido e facile". (ANSA).