(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "La decisione di Electrolux di dimezzare la produzione industriale in Italia è grave e inaccettabile. Un colpo durissimo per i lavoratori, per le famiglie e per i territori coinvolti. Non si possono scaricare sulla pelle di migliaia di lavoratori i costi di strategie ciniche e antisociali". E' quanto afferma sui social la segretaria Generale Cisl, Daniela Fumarola, sostenendo che "chi investe nel nostro Paese ha anche una responsabilità sociale verso il lavoro e il tessuto produttivo nazionale. Serve subito un confronto tra azienda, governo e sindacato per salvaguardare occupazione, produzione e futuro industriale". (ANSA).