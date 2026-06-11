(ANSA) - BRUXELLES, 11 GIU - Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), il servizio diplomatico dell'Ue attivo da 15 anni. Lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di un miliardo di euro, tra la Commissione Ue e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita "disfunzionale" di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. (ANSA).