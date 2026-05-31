(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "SoftBank si è impegnata a investire fino a 75 miliardi di euro in una vasta rete di cluster di calcolo per l'intelligenza artificiale in Francia". Lo scrive il Financial Times in un'esclusiva sull'edizione online sottolineando che l'impegno rappresenta il più grande investimento in intelligenza artificiale del gruppo giapponese al di fuori degli Stati Uniti e che l'accordo è stato concluso dopo una cena tra Macron e Son a Tokyo all'inizio di aprile. L'impegno iniziale di SoftBank, scrive ancora il giornale, prevede un investimento di 45 miliardi di euro per la costruzione di una capacità di 3,1 gigawatt nella regione settentrionale degli Hauts-de-France entro il 2031, con un ulteriore progetto da 2 GW. Uno dei principali impianti a Dunkerque vedrà SoftBank collaborare con Schneider Electric per creare un hub per infrastrutture di intelligenza artificiale e produzione robotica. Se completato, l'intero complesso da 5 GW - equivalente alla produzione di cinque centrali nucleari, o all'incirca al picco di domanda di elettricità di New York - porterebbe l'investimento totale di SoftBank a circa 75 miliardi di euro. (ANSA).