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(ANSA) - ROMA, 02 APR - Il gruppo Fs archivia il 2025 con un ritorno all'utile, pari a 30 milioni di euro, da meno 208 milioni del 2024. Così la società in una nota. I ricavi operativi salgono al record di 17,3 miliardi di euro (+4%) "in tenuta su tutti i business", sottolinea il gruppo. Mentre l'Ebitda si attesta a 2,4 miliardi di euro (+6%) e l'Ebit a 350 milioni di euro (+2%). "Il risultato dell'esercizio positivo a 30 milioni di euro per effetto dell'incremento dell'Ebitda", spiega Fs. Effettuate 8.515 assunzioni e investimenti tecnici a 18,3 miliardi (17,6 miliardi nel 2024), "un anno record per il Gruppo". (ANSA).