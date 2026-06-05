(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Con il nostro partito europeo lanciamo una sfida all'Europa e ai nostri Paesi per dire che è finito il tempo dei privilegi ed è ora di ridistribuire la ricchezza. È l'ora di dire che enormi ricchezze devono dare qualcosa nell'interesse generale. Non c'è niente di assurdo in questa proposta, che è ragionevole, di buon senso e riformista". Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana e co-leader di Avs Nicola Fratoianni durante un evento a Milano con gli europarlamentari di European Left Alliance. "Nel concreto ci sono molte possibili soluzioni che intervengono su diverse tipologie della leva fiscale, dalla tassa sui grandi patrimoni, a una revisione delle tasse di successione che in Italia sono scandalosamente basse, fino alla riforma, nel caso italiano, del sistema del prelievo sull'Irpef che è ormai anti-progressivo e in violazione della Costituzione" ha aggiunto Fratoianni, sottolineando che "si possono mettere insieme diversi interventi". "Noi - ha proseguito - siamo prontissimi ad aprire la discussione in Italia e in Europa su quali strumenti mettere in campo e come calibrarli. Quello che è del tutto inaccettabile è che si continui a rifiutare e negare un'evidenza: la diseguaglianza cresce sempre di più, la ricchezza cresce ma è distribuita in modo indecentemente ineguale e a questo va posto rimedio". Da Milano "parte un impegno collettivo, un coordinamento, perché questo tema diventi un tema comune nella nostra battaglia politica nei nostri Paesi e a livello europeo. È ovvio - ha concluso - che l'introduzione di norme di questo tipo a livello sovranazionale è più efficace che nei singoli Paesi, ma intanto bisogna partire anche dalla battaglia che si costruisce in ogni singolo Paese". (ANSA).