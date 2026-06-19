(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Non so se essere più preoccupato per un Trump ormai senza freni, e il problema è che fa il Presidente degli Stati Uniti, o per la credibilità pari a zero di Meloni a livello internazionale, e il problema è che fa la Presidente del Consiglio dei ministri del nostro Paese". Lo afferma Nicola Fratoianni, di Avs, dopo la telefonata del presidente americano Donald Trump all'Aria che Tira, dove ha deto che la premier Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto insieme. "Verrebbe francamente voglia di esprimere solidarietà a Giorgia Meloni. Se non fosse che tutto questo è il risultato delle sue scelte e della subalternità a Trump, come confermano gli acquisti di armi e di gas dagli Usa, che peseranno enormemente sui bilanci delle famiglie del nostro Paese. Una situazione grottesca che gli italiani non si meritano davvero". (ANSA).