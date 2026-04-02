(ANSA) - FOGGIA, 03 APR - Una voragine provocata dalle intense piogge che da due giorni di abbattono sulla Capitanata si è aperta questa sera nelle vicinanze Roseto Valfortore lungo la strada provinciale in direzione Alberona. Una parte della carreggiata è franata poco prima che sopraggiungesse un bus delle Ferrovie del Gargano che è riuscito a frenare giunto in tempo per evitare che il mezzo precipitasse nel vuoto. Le persone a bordo non hanno subito danni. Il comune di Roseto Valfortore, circa 1000 abitanti a 650 metri di altezza sui Monti Dauni, è al momento isolato secondo quanto reso noto dal presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti. Il nuovo crollo si aggiunge agli altri già registrati sulla provinciale 129 Roseto Valfortore-Biccari e sulla provinciale 130. "La mia vicinanza va alla s𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰a 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶 e all'intera 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗥𝗼𝘀𝗲𝘁𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗳𝗼𝗿𝘁𝗼𝗿𝗲 - aggiunge il sindaco - La provincia è già operativa: abbiamo attivato tutte le procedure con le massime istituzioni, dal ministero alla Protezione civile nazionale e Regionale, per individuare una soluzione in tempi rapidi. I collegamenti in autobus - fa sapere in una nota Ferrovie del Gargano - da e per Roseto subiranno cancellazioni e ritardi con conseguenze sugli orari di percorrenza. (ANSA).