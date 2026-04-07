(ANSA) - TERMOLI, 07 APR - Enormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica. Il crollo del ponte sul fiume Trigno per il maltempo della scorsa settimana e il contemporaneo risveglio della storica frana di Petacciato, in Molise, hanno praticamente bloccato la circolazione sulla Statale 16 Adriatica, sull'autostrada A14, dove sono in corso i rilievi tecnici, e sulla strada ferrata, di fatto dividendo in due l'Italia. Nello scalo ferroviario di Termoli sono centinaia i passeggeri in attesa, famiglie con bambini, studenti, pendolari, che non sanno se e quando potranno arrivare a destinazione. Fermi in stazione un Frecciarossa diretto a nord e un Intercity per Bolzano. Un'ambulanza è a disposizione in Piazza Garibaldi. "Siamo bloccati in stazione a Termoli dalle 12.30. Devo raggiungere Bologna e non sappiamo cosa succederà né quanto tempo dobbiamo attendere - dice all'ANSA una studentessa scesa da uno dei due convogli -. La scorsa settimana, durante le piogge che hanno determinato il crollo del ponte, siamo rimasti fermi diverse ore nel treno con il maltempo, senza avere notizia di quando saremmo ripartiti. Fortunatamente poi siamo riusciti a riprendere il viaggio. Oggi siamo di nuovo fermi in questa zona senza sapere niente, ancora una volta". Dalla biglietteria, dove si sono formate lunghe file, fanno sapere dell'arrivo imminente di autobus sostitutivi, senza però fornire un orario preciso. "Il problema - dice un operatore in servizio nello scalo termolese - è la chiusura anche dell'autostrada e della strada veloce, per cui non è semplice raggiungere Pescara in questa situazione". (ANSA).