(ANSA) - PESCARA, 07 APR - Binari deformati di una decina di centimetri. Questi, secondo quanto si apprende, gli effetti del riattivarsi della frana di Petacciato, in Molise, sulla linea ferroviaria adriatica. I sensori presenti nell'area, in seguito al movimento franoso, si sono subito attivati, lanciando l'alert. Di conseguenza, attorno alle 12:30, la circolazione è stata sospesa tra Montenero di Bisaccia e Termoli. Notevoli i disagi, tra cancellazioni e riprogrammazioni. In particolare, i treni ad alta velocità e quelli a lunga percorrenza vengono deviati sul percorso Caserta-Roma. Al momento sul luogo della frana sono presenti il personale tecnico e i geologi per valutare l'entità del fenomeno. (ANSA).