(ANSA) - ROMA, 07 APR - La frana nel territorio comunale di Petacciato, in provincia di Campobasso si è riattivata a partire dalle 9:30 e ha un fronte lungo oltre 4 km. E' quanto fa sapere la protezione civile in una nota che fa il punto su quanto emerso durante la riunione del Comitato Operativo riunitosi nel pomeriggio. "La zona - si legge tra l'altro nella nota - era stata interessata, nei giorni scorsi, da significativi eventi meteo avversi, con apporti al suolo superiori a 200 mm, evidenziando un quadro di marcata persistenza e intensità. La frana, con un fronte lungo oltre 4 km, ha interrotto l'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe le direzioni, e la linea ferroviaria "Adriatica", tra Vasto e Termoli. Disagi alla viabilità acuiti dalla recente chiusura di un tratto della Strada Statale 16, a causa del crollo di un viadotto in località Montenero di Bisaccia". Il Dipartimento della Protezione Civile è al lavoro per supportare autorità locali e cittadini e "continua a seguire l'evoluzione della situazione in stretto raccordo con le Regioni e con gli enti territoriali e locali interessati dall'evento". (ANSA).