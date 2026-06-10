(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Un robusto sistema temporalesco ha attraversato martedì sera in più fasi l'Alto Adige, causando a livello provinciale circa 100 interventi dei vigili del fuoco. I temporali sono nati inizialmente sopra la Val d'Adige, si sono poi spostati attraverso la Val Sarentino fino alla Val Badia e hanno colpito, comunica la Federazione provinciale dei vigili del fuoco, in particolare l'area di San Vigilio. In soli circa 30 minuti si sono registrati localmente 30-40 millimetri di pioggia, accompagnati da forti raffiche di vento. I vigili del fuoco hanno dovuto svuotare cantine, garage interrati e edifici agricoli allagati. Inoltre sono stati impegnati a causa di frane e smottamenti, strade infangate, corsi d'acqua ostruiti e alberi caduti. (ANSA).