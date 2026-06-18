(ANSA) - BRUXELLES, 18 GIU - Gli alleati europei (e il Canada) hanno accolto con stupore, e in alcuni casi rabbia, il discorso del segretario di Stato per la Difesa Usa, Pete Hegseth, in cui di fatto ha bacchettato nuovamente il vecchio mondo per non fare abbastanza. Intanto la reprimenda è stata pubblica, come nel febbraio del 2025. Solo che da allora è passato "un oceano" sotto ai ponti della Nato. "È un disco rotto", confida una fonte alleata, precisando che gli europei "stanno aumentando" il budget per la difesa e le "contribuzioni" all'assetto militare della Nato per compensare i tagli degli Usa. (ANSA).