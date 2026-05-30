(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Giovedì 11 giugno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9.01 alle 17, del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari". Lo annunciano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, evidenziando che "il Governo ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity, dove è emersa la volontà del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto". Il ministero però interviene e spiega che "i tecnici del Mit sono al lavoro già da tempo, su indicazione diretta del Ministro Matteo Salvini, per risolvere il problema ed evitare la mobilitazione e sottolinea "che - in questo caso - la richiesta dei lavoratori è condivisibile". (ANSA).