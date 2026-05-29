(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Nel giorno in cui si sono superati i 14 km di coda al Brennero, continua il pressing del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per risolvere una situazione diventata insostenibile". Così fonti del Mit. "Trapela preoccupazione e forte disappunto per la lettera con cui il ministro dei Trasporti austriaco Peter Hanke ha segnalato la difficoltà ad intervenire per evitare che la manifestazione degli ambientalisti possa comportare disagi a migliaia di persone. Salvini, a questo punto, si aspetta una pronuncia inequivocabile da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa avviata dall'Italia sui divieti al Brennero che possa fare giurisprudenza ed evitare che l'uso strumentale dei temi ambientali si trasformi in un danno per le economie dei territori alpini". (ANSA).