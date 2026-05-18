(ANSA) - PARIGI, 18 MAG - Sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia "si continua a trattare", secondo quanto si apprende a Parigi da Fonti Mef a margine della prima giornata del G7 Finanze nella quale il ministro dell'Economia italiano, Giancarlo Giorgetti ha incontrato tra gli altri i ministri di Francia e Germania e il vice presidente della commissione Valdis Dombrovkis. Su questa ipotesi, proposta dal ministro Giorgetti già in ambito Ecofin a Bruxelles e oggetto di una lettera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen dal G7, trapela che "il dialogo continua". (ANSA).