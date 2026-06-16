(ANSA) - EVIAN, 16 GIU - Dalla sessione sull'Ucraina sono emersi "tre elementi molto chiari" a partire da un "G7 molto compatto" con un "messaggio di unità del gruppo a sostegno di Zelensky". Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian, spiegando che il secondo elemento emerso è "rafforzare il sostegno energetico (l'Italia sta facendo "un grande lavoro" con 30-35 milioni di euro sul punto) e in materia di difesa aerea". Il terzo elemento "condiviso" è di "continuare e se possibile aumentare" la pressione su Mosca, che continua a "sembrare non disponibile a sedersi al tavolo del negoziato" come mostrano i "bombardamenti di ieri". (ANSA).