(ANSA) - LUSSEMBURGO, 15 GIU - Sulla proposta di restrizioni al commercio di prodotti dai territori occupati è stata chiesta dalla maggior parte degli Stati Membri la presentazione da parte della Commissione di "opzioni" per poter proseguire il lavoro. Lo fanno sapere all'ANSA diverse fonti diplomatiche. L'Italia è tra i Paesi favorevoli ad avere sul tavolo il documento. La Commissione, rappresentata dalla commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica, ha confermato che l'esecutivo Ue ora lavorerà in questa direzione. Una maggioranza semplice di 14 Paesi è in grado di chiedere alla Commissione di presentare un provvedimento e, se non lo fa, deve dare motivazioni. (ANSA).