(ANSA) - EVIAN, 16 GIU - Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è stato un "incontro di chiarimento", senza "battute né scherzi". Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7 spiegando che lo scambio di ieri sera a margine della cena dei leader è stata "una" delle occasioni ma che ce ne saranno altre di qui alla fine del vertice. Non ci sono stati focus su singoli aspetti ma si è trattato di un "utile scambio" nel corso del quale la premier italiana ha ribadito "quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali", principio chiarito "da entrambe le parti". Nei momenti di pausa, forse già nel pomeriggio, "ci saranno occasioni di approfondire ulteriormente". (ANSA).