- WASHINGTON, APR 15 - Il deficit dell'Italia calerà al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. Il Fmi, nel Fiscal Monitor, precisa che il 3,1% del 2025 è "preliminare" e "soggetto a revisione". L'aggiornamento è atteso il 22 aprile. Il rapporto debito/Pil è in rialzo: dal 137,1% del 2025 al 138,4% del 2026 e al 138,8% del 2027. In Italia "la razionalizzazione delle spese fiscali, il miglioramento della compliance tributaria e il collegamento del consolidamento fiscale con iniziative per favorire la crescita, come la continua attuazione degli investimenti del Pnrr, potrebbero contribuire a ridurre l'elevato debito pubblico e a innalzare la produttività".