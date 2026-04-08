- WASHINGTON, APR 8 - I conflitti sono aumentati in modo sostanziale negli ultimi 15 anni: un cambio, ha rilevato il Fmi nei capitoli del World economic outlook sulla spesa per la difesa, conflitti e ripresa, che ha spinto i Paesi a ricalibrare le priorità e spinto la corsa agli armamenti. Nel periodo 2020-24, il 50% dei Paesi a livello mondiale ha rafforzato i budget e, a partire dal 2024, quasi il 40% ha destinato oltre il 2% del Pil alla difesa, dal 27% del 2018. I Paesi della Nato si sono impegnati a giugno del 2025 a portare la spesa annuale al 5% del Pil entro il 2035, più del doppio del precedente 2%: la Polonia guida nell'Alleanza con il 4,5%.