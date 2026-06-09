(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, causerà dalla serata di oggi condizioni di maltempo con piogge e temporali. Lo indica un'allerta meteo della protezione civile. L'avviso prevede dalla serata di oggi temporali sulla Lombardia, in estensione ad Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Alto Adige. (ANSA).