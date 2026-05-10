(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il ministero ha dichiarato: "Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza". L'ong israeliana per i diritti umani Adalah ieri aveva anticipato il rilascio: "Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione israeliane più tardi in giornata e rimarranno in custodia in attesa della loro deportazione". (ANSA).