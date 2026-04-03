(ANSA) - FOGGIA, 03 APR - "La situazione è drammatica nei ghetti del Foggiano". Lo denuncia la Flai Cgil Foggia, con riferimento agli allagamenti negli insediamenti per migranti causati dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni. "Dopo la visita dei commissari europei accompagnati dall'Effatt (federazione europea dei sindacati alimentari) e dalla Flai nei ghetti presenti nella provincia di Foggia - dice il sindacato - in queste ore di maltempo si ripropone il pericolo del dissesto idrogeologico specchio di una accoglienza ripudiata dal nostro Paese. La situazione delle persone nelle baracche è drammatica. C'è fango dappertutto. Camminano a piedi nudi nell'acqua. Eppure una soluzione c'era. Chi non si è mai visto in questi luoghi è il Governo. Questa non è un'emergenza ma è prendere atto che le politiche messe in campo da questo Governo sono un fallimento come è stato un fallimento la gestione del Pnrr". "A questa gente ora tocca togliere l'acqua dalle baracche. Tutto questo è inumano" conclude la Flai Cgil. Ieri anche l'Usb aveva documentato la situazione dei residenti nel ghetto di Torretta Antonacci alle porte di San Severo, invaso da acqua e fango. (ANSA).